С первого раза: новая ракета PALLAS-1 успешно стартовала

Дебютный запуск прошел без сбоев — все поставленные испытательные задачи выполнены

Китай успешно провел первый запуск ракеты-носителя PALLAS-1 Y1. Старт состоялся 1 сентября в 10:00 по пекинскому времени с пилотной зоны коммерческих космических инноваций «Дунфэн» на северо-западе страны.

Во время полета ракета работала в штатном режиме, а все запланированные испытания завершились успешно. Таким образом, PALLAS-1 с первой попытки продемонстрировала готовность к дальнейшей эксплуатации.

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Дебютный полет имеет особое значение для китайской коммерческой космонавтики: новый носитель должен стать частью быстро развивающегося частного космического сектора страны.