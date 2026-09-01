С первого раза: новая ракета PALLAS-1 успешно стартовала
Дебютный запуск прошел без сбоев — все поставленные испытательные задачи выполнены
Китай успешно провел первый запуск ракеты-носителя PALLAS-1 Y1. Старт состоялся 1 сентября в 10:00 по пекинскому времени с пилотной зоны коммерческих космических инноваций «Дунфэн» на северо-западе страны.
Во время полета ракета работала в штатном режиме, а все запланированные испытания завершились успешно. Таким образом, PALLAS-1 с первой попытки продемонстрировала готовность к дальнейшей эксплуатации.
Дебютный полет имеет особое значение для китайской коммерческой космонавтики: новый носитель должен стать частью быстро развивающегося частного космического сектора страны.
Комментарии