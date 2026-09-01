Honor показала в России планшет Pad 20 Pro: 165-герцевый «бумажный» матовый экран и Snapdragon 8s Gen 4

Honor впервые показала в России планшет Pad 20 Pro. Премьера прошла на мастер-классе по цифровому рисунку в арт-павильоне «Летний маркет» на Болотной площади в рамках фестиваля «Лето в Москве». На российский рынок модель, по словам компании, выйдет в ближайшее время, но точную дату и цену не назвали.

Pad 20 Pro позиционируют как планшет для рисования. Экран у него матовый, 12,1 дюйма, с фирменной технологией имитации бумаги Paperlike и частотой обновления 165 Гц. Процессор — Snapdragon 8s Gen 4, а ёмкость аккумулятора — 10 100 мА·ч. Полный список характеристик, включая объём памяти, в Honor пока не раскрывают.