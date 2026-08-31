Шанхай строит «ракетный причал», который свяжет производство ракет с морскими запусками

Новый объект на реке Хуанпу позволит собирать ракеты в городе и доставлять их по воде на морские стартовые платформы и космодромы без ограничений по габаритам наземных перевозок

В Шанхае началось строительство причала «Линьцзан-роуд» (Linzang Road) на северном берегу реки Хуанпу, который должен связать планируемый ракетно-производственный кластер города с морской транспортировкой и запусками. После завершения объект сможет принимать готовые ракеты и обеспечивать их переход с речного на морской транспорт. Разрешение на строительство, по данным китайских отраслевых источников, выдали в начале августа, а завершить работы планируют в начале 2027 года.

Причал станет частью коммерческого космического кластера Rocket Star City площадью 9,3 км². Власти Шанхая рассчитывают создать к 2027 году космический кластер стоимостью 100 млрд юаней ($14,9 млрд) с производством до 80 ракет и 200 спутников в год, а к 2030 году увеличить показатели до 150 ракет и 500 спутников.

Власти района объясняли необходимость речного и морского транспорта тем, что он снимает ограничения по диаметру ракет, возникающие при перевозке по автомобильным дорогам и другим наземным маршрутам.

Старт твердотопливной ракеты Gravity-1 22 июля 2026 года с пускового судна в Восточно-Китайском море Источник изображения: Orienspace

После ввода причала в эксплуатацию производители смогут выполнять финальную сборку ракет непосредственно в Шанхае, а затем отправлять готовые носители по воде либо на морскую стартовую платформу у побережья города, либо к другим космодромам. Среди них — морской стартовый комплекс Хайян в провинции Шаньдун, космодром Вэньчан и коммерческий космодром HICAL на острове Хайнань, а также планируемый космодром в Янцзяне провинции Гуандун. В июле компания Orienspace уже запустила ракету Gravity-1 из акватории у Шанхая при поддержке морской стартовой инфраструктуры Хайяна.

Строительство вписывается в более широкий рост китайской космической отрасли. В 2025 году Китай выполнил 92 попытки орбитальных запусков, а в 2026 году намерен превысить отметку в 100. На конец августа состоялось уже 60 орбитальных запусков. Одновременно расширяются существующие космодромы, появляются коммерческие стартовые площадки и новые ракеты, а значительную часть будущих запусков должны обеспечить спутниковые группировки Guowang и Qianfan.