Подвинься, Boeing 767. JetZero получила $100 млн на разработку передового авиалайнера Z4 — он сможет перевозить 250 пассажиров на 9260 км

И при этом расход топлива будет на 50% ниже, чем у нынешних лайнеров

Американский авиационный стартап JetZero привлек финансирование в размере до 100 млн долларов для продолжения разработки пассажирского самолета Z4. Компания рассчитывает, что необычная аэродинамическая схема позволит сократить расход топлива и выбросы до 50% по сравнению с традиционными авиалайнерами аналогичной вместимости.

Z4 рассчитан примерно на 250 пассажиров и дальность полета до 5000 морских миль (9260 км). Вместо классической схемы с цилиндрическим фюзеляжем и отдельным крылом самолет получит интегрированный корпус, значительная часть которого сама создает подъемную силу. Именно эта конструкция должна обеспечить более высокую аэродинамическую эффективность. По своим характеристикам Z4 сравним с Boeing 767-300ER.

Проверить концепцию предстоит полноразмерному демонстратору Jet1, который строит компания Scaled Composites, входящая в Northrop Grumman. По состоянию на июнь 2026 года самолет был готов примерно на 40%, а первый полет запланирован на четвертый квартал 2027 года. Во время испытаний инженеры оценят аэродинамику, прочность конструкции и работу бортовых систем.

Часть привлеченных средств направят на завершение Jet1, дальнейшую разработку технологий и создание производственной инфраструктуры. В июне JetZero начала строительство предприятия Factory1 в Гринсборо, штат Северная Каролина, где в будущем планируется выпускать и испытывать серийные самолеты Z4.

Компания рассчитывает вывести авиалайнер в коммерческую эксплуатацию в начале 2030-х годов. По оценке JetZero, развитие производственных площадок в Северной Каролине позволит создать более 14 тысяч рабочих мест в течение следующего десятилетия.