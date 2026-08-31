Apple сменит генерального директора впервые за 15 лет: Тим Кук уходит в отставку, новый глава компании — Джон Тернус

Тернус — всего лишь третий глава Apple с 1997 года

Тим Кук 1 сентября покинет пост генерального директора Apple после 15 лет во главе компании. Новым CEO станет руководитель подразделения аппаратной разработки Джон Тернус, а сам Кук останется в Apple в качестве исполнительного председателя совета директоров.

Кук возглавил компанию в августе 2011 года, сменив Стива Джобса. За годы его руководства Apple заметно расширила экосистему устройств и сервисов: появились Apple Watch, AirPods, HomePod, Vision Pro, Apple Music и Apple TV. К смене руководства компания подходит на фоне высоких финансовых результатов и нескольких рекордных кварталов по выручке.

В обращении к сотрудникам Кук признался, что решение оставить должность CEO далось ему непросто. Он назвал возможность руководить Apple «привилегией всей жизни», поблагодарил коллектив и подчеркнул, что не уходит из компании. В новой роли он продолжит участвовать в отдельных стратегических направлениях.

Преемником станет Джон Тернус, который работает в Apple более 25 лет и сейчас отвечает за разработку аппаратного обеспечения. По словам Кука, именно Тернус лучше всего подходит для следующего этапа развития компании благодаря своему опыту создания новых продуктов. Тернус станет лишь третьим руководителем Apple с 1997 года после Стива Джобса и Тима Кука.

Первое крупное мероприятие Apple под руководством Тернуса состоится уже 9 сентября — всего через восемь дней после его вступления в должность. Ожидается, что компания представит линейку iPhone 18 Pro, а также свой первый складной смартфон, который, по предварительным данным, может называться iPhone Ultra.