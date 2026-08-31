571 л.с., полный привод, «Яндекс Авто», 1370 км на одной зарядке и максимум опций. У российских дилеров появился новый Новый Li Auto L9 Livis — от 12,5 млн рублей

С зарядным разъемом CCS2, поддержкой Apple CarPlay и регистрацией в фирменном аккаунте по электронной почте

Российские дилеры начали получать новый флагманский кроссовер Li Auto L9 Livis. Несмотря на то, что официальная премьера состоится 2 сентября, автомобиль уже можно заказать. По данным «Китайских автомобилей», цены находятся в диапазоне от 12,5 до 13,15 млн рублей в зависимости от оснащения.

В Россию поставляют глобальную версию L9. От китайской она отличается зарядным разъемом европейского стандарта CCS2, поддержкой Apple CarPlay и интеграцией сервисов «Яндекс Авто». Кроме того, для регистрации в приложении Li Auto российским владельцам не потребуется китайский номер телефона — достаточно электронной почты.

Li Auto L9 Livis — крупный шестиместный кроссовер длиной 5255 мм с посадочной формулой 2+2+2. Машина получила двухцветный кузов, 29,8-дюймовый центральный экран, проекционный дисплей и аудиосистему с 33 динамиками.

Силовая установка включает два электромотора суммарной мощностью 571 л.с. и тяговую батарею на 72,2 кВт·ч. Заявленный запас хода на чистом электричестве — 350 км. В качестве генератора используется 1,5-литровый бензиновый двигатель, общий запас хода — 1370 км. Li Auto L9 Livis также оснащается активной подвеской с индивидуальным управлением колесами и подруливающей задней осью.

Обычный Li Auto L9 (дорестайлинговая версия) официально стоит в России от 11,99 млн рублей, а с учетом максимальных скидок — от 10,995 млн.