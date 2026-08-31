SpaceX официально завершила эпоху Falcon 9 во Флориде — начинается эра Starship

SpaceX больше не будет запускать Starlink с территории Флориды на Falcon 9

Запуск 29 спутников Starlink 25 августа 2026 года стал последней миссией по выводу на орбиту космических аппаратов Starlink v2 Mini на ракете Falcon 9 с территории Флориды. В рамках полета Starlink 10-49 носитель стартовал с площадки SLC-40 на мысе Канаверал и успешно вывел аппараты на низкую околоземную орбиту. Первая ступень B1067 при этом установила собственный рекорд, выполнив уже 37-й полет.

Эта миссия поставила точку в семилетней истории регулярных запусков Starlink с восточного побережья США. За это время с мыса Канаверал Falcon 9 выполнила около 260 подобных миссий.

Теперь запуски Starlink v2 Mini на Falcon 9 будут перенесены на базу Ванденберг в Калифорнии. Одновременно SpaceX готовит следующую главу программы — переход на сверхтяжелую систему Starship. Именно Starship должна стать основным носителем для спутников нового поколения Starlink V3, которые изначально проектировались с учетом значительно большей грузоподъемности этой ракеты.

Первый запуск Starship с новой инфраструктуры на площадке LC-39A Космического центра Кеннеди ожидается до конца 2026 года. При этом существующие стартовые комплексы во Флориде продолжат использоваться для Falcon Heavy и других космических миссий.

Таким образом, SpaceX постепенно разделяет задачи между двумя носителями: Falcon 9 продолжит выводить спутники Starlink v2 Mini с западного побережья США, а будущие запуски Starlink V3 из Флориды должны перейти к Starship.