Экран 5,3 дюйма, съемная батарея 3500-4000 мАч, камера Sony и Android 17. Компактный Enough Phone рассекречен

Разработчики Enough Phone, анонсированного в июне, показали дизайн устройства и раскрыли его характеристики. «Фишкой» устройства станет съемный аккумулятор.

Габариты Enough Phone — 132,8 × 63,8 × 12 мм, то есть по длине и ширине он сравним с iPhone 13 mini, но толще. Четыре винта на корпусе обеспечат доступ к аккумулятору емкостью от 3500 до 4000 мА·ч.

Смартфон планируют оснастить 5,3-дюймовым экраном IPS с разрешением 1520 × 720 пикселей. Также в перечне характеристик SoC MediaTek Dimensity 7500, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 5G, NFC, eSIM и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, два физических слота для SIM-карт, один из которых можно будет использовать для карты памяти microSD.

Основная камера одинарная — с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX766 формата 1/1,56 дюйма. Причем модуль не будет выступать над задней панелью. Фронтальная камера получит 32-мегапиксельный датчик.

Enough Phone должен работать под управлением OdysseyOS на базе Android 17. Проект планируют финансировать через Kickstarter, но стоимость смартфона и сроки начала кампании пока не объявлены.

Для запуска производства создателям необходимо привлечь как минимум 20 тыс. потенциальных покупателей.