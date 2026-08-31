Популярный седан Kia K5 станет современнее — новый дизайн, гибрид на 240 л.с. и медиасистема Pleos Connect с ИИ

Нынешний K5 будут выпускать до 2030 года

Kia не планирует отправлять нынешний K5 поколения в отставку. По данным Carscoops, седан получит второй крупный рестайлинг, который позволит продлить жизненный цикл модели до 2030 года. Похожую стратегию ранее применила Toyota с актуальной Camry: на фоне снижения популярности среднеразмерных седанов глубокая модернизация обходится значительно дешевле разработки автомобиля с нуля.

Судя по замеченным прототипам, изменения K5 окажутся существенными. Седану переработают переднюю и заднюю части кузова в актуальном фирменном стиле Kia Opposites United, установят новую оптику и колесные диски.

Еще серьезнее должен измениться салон. Ожидаются новая передняя панель и информационно-развлекательная система Pleos Connect от Hyundai Motor Group с большим дисплеем, многозадачностью и функциями на базе искусственного интеллекта. Также сообщается о новом руле и переносе электронного селектора коробки передач на рулевую колонку, что позволит освободить дополнительное пространство на центральной консоли.

Основой K5 останется нынешняя архитектура DL3, но Kia может изменить настройки подвески и рулевого управления, а также усилить конструкцию (для повышения безопасности).

Одним из главных технических новшеств может стать гибридная установка TMED-II с 1,6-литровым турбомотором. По предварительным данным, ее мощность составит около 240 л.с. и 380 Н·м. Передний привод — в базе, но за доплату могут предложить полный привод e-AWD. На некоторых рынках сохранятся обычные бензиновые двигатели. В Северной Америке седан по-прежнему будут предлагать с 2,5-литровым мотором мощностью 290 л.с. (в версии GT).

Премьера обновленной Kia K5 ожидается до конца 2026 года либо в начале 2027 года.

К слову, Kia K5 входит в число самых популярных 5-летних автомобилей в России на вторичном рынке.