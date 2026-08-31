В августе 2026 года ракеты стартовали почти каждый день: 26 орбитальных пусков за месяц, из них 13 обеспечила Falcon 9

С начала года проведено уже 205 орбитальных пусков

В августе 2026 года в мире состоялось 26 пусков орбитальных ракет-носителей, один из которых завершился аварией. За месяц на околоземную орбиту вывели не менее 309 космических аппаратов. Точное количество аппаратов в американской миссии USSF-366 неизвестно, поэтому итоговый показатель может быть выше.

Лидером по количеству запусков стали США — на их счету 16 стартов. Китай провел семь запусков, один из которых оказался аварийным. Россия, Япония и Европа выполнили по одному орбитальному пуску.

Самой активно используемой ракетой месяца вновь стала Falcon 9 компании SpaceX — она стартовала 13 раз. Наиболее загруженной стартовой площадкой стала база Космических сил США Ванденберг в Калифорнии, откуда ракеты запускали восемь раз.

С начала 2026 года в мире уже состоялось 205 орбитальных пусков, шесть из них были аварийными. Количество запусков оказалось на восемь больше, чем за аналогичный период 2025 года.