Toyota Camry, Toyota RAV4 и Kia K5: названы самые востребованные пятилетние машины в России
Средняя стоимость пятилетних иномарок на данный момент находится у отметки 5 млн рублей
Аналитики Auto.ru изучили интерес российских пользователей к пятилетним автомобилям за первые семь месяцев 2026 года и составили рейтинг наиболее востребованных моделей японских и корейских марок.
Среди японских автомобилей лидирует Toyota Camry XV70 со средней ценой 3,32 млн руб. За ней следуют Toyota RAV4 XA50 (3,66 млн руб.), Land Cruiser Prado 150 (6,86 млн руб.) и Land Cruiser 300 (11,1 млн руб.). Пятерку замыкает Mitsubishi Outlander III с ценой 2,63 млн руб.
Среди корейских моделей наибольший интерес вызывает Kia K5 III — в среднем такой пятилетний автомобиль стоит 2,62 млн руб. Далее идут Kia Rio IV (1,62 млн руб.), Hyundai Solaris II (1,56 млн руб.), Hyundai Santa Fe IV (3,81 млн руб.) и Hyundai Tucson IV (3,18 млн руб.).
В Auto.ru отметили, что предпочтения покупателей на вторичном рынке меняются медленно: наиболее востребованными остаются давно знакомые россиянам модели.
При этом пятилетние иномарки значительно подорожали. В 2026 году их средняя стоимость без учета китайских автомобилей составляет около 5 млн руб. — на 16% больше, чем годом ранее.
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