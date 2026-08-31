Toyota Camry, Toyota RAV4 и Kia K5: названы самые востребованные пятилетние машины в России

Средняя стоимость пятилетних иномарок на данный момент находится у отметки 5 млн рублей

Аналитики Auto.ru изучили интерес российских пользователей к пятилетним автомобилям за первые семь месяцев 2026 года и составили рейтинг наиболее востребованных моделей японских и корейских марок.

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Среди японских автомобилей лидирует Toyota Camry XV70 со средней ценой 3,32 млн руб. За ней следуют Toyota RAV4 XA50 (3,66 млн руб.), Land Cruiser Prado 150 (6,86 млн руб.) и Land Cruiser 300 (11,1 млн руб.). Пятерку замыкает Mitsubishi Outlander III с ценой 2,63 млн руб.

Среди корейских моделей наибольший интерес вызывает Kia K5 III — в среднем такой пятилетний автомобиль стоит 2,62 млн руб. Далее идут Kia Rio IV (1,62 млн руб.), Hyundai Solaris II (1,56 млн руб.), Hyundai Santa Fe IV (3,81 млн руб.) и Hyundai Tucson IV (3,18 млн руб.).

В Auto.ru отметили, что предпочтения покупателей на вторичном рынке меняются медленно: наиболее востребованными остаются давно знакомые россиянам модели.

При этом пятилетние иномарки значительно подорожали. В 2026 году их средняя стоимость без учета китайских автомобилей составляет около 5 млн руб. — на 16% больше, чем годом ранее.