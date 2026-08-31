Контроль над криптоактивами будет у самих пользователей

«Мгновенные криптовалютные транзакции без комиссии для более чем миллиарда пользователей»: Telegram запустил некастодиальный криптокошелёк Gram Wallet

Некастодиальный криптокошелек Gram Wallet в Telegram готов к работе и уже доступен ограниченной группе пользователей. Об этом сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров*.

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По его словам, в течение ближайших нескольких недель доступ к кошельку будут постепенно расширять. В перспективе сервис станет доступен всей аудитории Telegram, которая превышает 1 млрд пользователей.

Gram Wallet работает на основе смарт-контракта, одобренного валидаторами. Как утверждает Дуров*, благодаря этой архитектуре будущие обновления кошелька можно будет проводить без сложных и длительных переходов между версиями.

Дуров* назвал это одним из решений, разработанных для упрощения использования некастодиальных кошельков. В таких кошельках контроль над криптоактивами и ключами остается у самого пользователя, а не у централизованного сервиса.

Анонс криптокошелька Gram состоялся чуть больше месяца назад — 21 июля. Тогда Павел Дуров* написал: ««Этим летом состоится крупнейшее в истории развертывание некастодиального криптокошелька. Мгновенные криптовалютные транзакции без комиссии для более чем миллиарда пользователей вот-вот станут реальностью. Мы внедряем нативный некастодиальный кошелек Gram в каждое приложение Telegram».