На вид как фотоаппарат, но это «павербанк». Представлен Portronics Power Shutter Air 20K с беспроводной зарядкой

Компания Portronics выпустила очередной внешний аккумулятор с необычным дизайном. На сей раз устройство под названием Power Shutter Air 20K похоже на компактную цифровую камеру.

Решение необычное, ведь какой-то связи между зарядкой и камерами нет. Ёмкость составляет 20 000 мАч, при этом тут имеется поддержка беспроводной зарядки Qi2 мощностью 15 Вт. Что касается режима по проводу, максимальная мощность равна всего 20 Вт.

Заряжать можно не только смартфоны, но также умные часы и футляры для беспроводных наушников.

На корпусе есть крошечный экран, показывающий процент заряда батареи, а также порт USB-C для подключения устройств. Кабель тут полностью съёмный, но реализован тоже очень необычно. Как можно видеть на фото, из него можно сделать петлю для переноски устройства.

Остаётся добавить, что новинка стоит 52 доллара, но сейчас действует 50-процентная скидка.