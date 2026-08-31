Ещё одна новая системная плата на старом AM4. ASRock представила B550M Pro-A WiFi 6E

Компания ASRock пополнила свой ассортимент новой недорогой системной платой с сокетом AM4. Цена для модели B550M Pro-A WiFi 6E пока не объявлена, но технически видно, что решение дорогим быть не может.

В основе лежит чипсет B550. Сама плата имеет формат Micro-ATX, предлагает четыре слота для DDR4 и два слота PCIe для видеокарт и плат расширения.

Имеется восьмифазная подсистема питания, радиатор на шести из этих восьми фаз, пара слотов PCIe x1, два слота PCIe 4.0 для SSD и четыре порта SATA.

Набор портов на задней панели не самый широкий: два USB 2.0, пять USB3, RJ45, HDMI, USB-C и тут же разместились коннекторы для антенн. Из названия можно понять, что плата имеет адаптер Wi-Fi 6E.