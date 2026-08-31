При разработке The Witcher 4 польская студия CD Project Red не повторяет ошибок, допущенных во времена Cyberpunk 2077
Игру тщательно тестируют на консолях
Разработчики из CD Projekt Red выучили урок, полученный во время выхода Cyberpunk 2077, и не собираются его повторять с The Witcher 4. Как они заявляют, кроме прочего, теперь имеет место постоянный контроль того, как игра в процессе разработки работает на каждой из целевых консолей.
В интервью источнику со-генеральный директор Михал Новаковски рассказал, что при разработке своей прошлой игры авторы концентрировались на ПК-версии, откровенно уделяя недостаточно внимания консольным портам. Теперь такой ошибки они не повторяют.
Студия рассуждала так: мы стремимся к максимально возможной графике. Мы хотим расширить границы возможного в плане кинематографичности и тому подобного, и ПК просто оказался наиболее подходящей платформой для этого. Как оказалось, существовало ложное убеждение, что адаптировать игру к текущему поколению консолей не составит большого труда
Новаковски добавил, что сейчас, если студия видит, что на одной из консолей появились какие-то проблемы, то разработчики в первую очередь бросают силы на её решение. Кроме того, уже сейчас игра в своём текущем состоянии работает в студии и на ПК, и на всех консолях. Напомним, выход The Witcher 4 намечен на 2028 год, и то пока в формулировке, что это целевой год выхода.
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