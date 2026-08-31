При разработке The Witcher 4 польская студия CD Project Red не повторяет ошибок, допущенных во времена Cyberpunk 2077

Разработчики из CD Projekt Red выучили урок, полученный во время выхода Cyberpunk 2077, и не собираются его повторять с The Witcher 4. Как они заявляют, кроме прочего, теперь имеет место постоянный контроль того, как игра в процессе разработки работает на каждой из целевых консолей.

В интервью источнику со-генеральный директор Михал Новаковски рассказал, что при разработке своей прошлой игры авторы концентрировались на ПК-версии, откровенно уделяя недостаточно внимания консольным портам. Теперь такой ошибки они не повторяют.

Студия рассуждала так: мы стремимся к максимально возможной графике. Мы хотим расширить границы возможного в плане кинематографичности и тому подобного, и ПК просто оказался наиболее подходящей платформой для этого. Как оказалось, существовало ложное убеждение, что адаптировать игру к текущему поколению консолей не составит большого труда Новаковски

Новаковски добавил, что сейчас, если студия видит, что на одной из консолей появились какие-то проблемы, то разработчики в первую очередь бросают силы на её решение. Кроме того, уже сейчас игра в своём текущем состоянии работает в студии и на ПК, и на всех консолях. Напомним, выход The Witcher 4 намечен на 2028 год, и то пока в формулировке, что это целевой год выхода.