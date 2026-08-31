Свежий драйвер Nvidia GeForce в некоторых случаях заставляет мониторы мерцать

Есть решение, но не для всех

Видеокарты

Свежий драйвер Nvidia GeForce Game Ready Diver 616.56, который существенно повышает производительность видеокарт, но не в играх, оказалось, имеет проблему. У некоторых пользователей после обновления начали мерцать мониторы. 

Проверка показала, что проблема решаема. Мерцают мониторы, работающие в режиме 8 бит, но ручной перевод в 10-битный режим позволяет избавиться от мерцания. Правда, не все мониторы это поддерживают. Пользователям, которым не повезло, пока что лучше откатиться на предыдущую версию драйвера.  

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Источник изображения: WCCF Tech

Сама Nvidia уже подтвердила наличие проблемы и заявила, что работает над её решением.  

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