Свежий драйвер Nvidia GeForce в некоторых случаях заставляет мониторы мерцать

Есть решение, но не для всех

Свежий драйвер Nvidia GeForce Game Ready Diver 616.56, который существенно повышает производительность видеокарт, но не в играх, оказалось, имеет проблему. У некоторых пользователей после обновления начали мерцать мониторы.

Проверка показала, что проблема решаема. Мерцают мониторы, работающие в режиме 8 бит, но ручной перевод в 10-битный режим позволяет избавиться от мерцания. Правда, не все мониторы это поддерживают. Пользователям, которым не повезло, пока что лучше откатиться на предыдущую версию драйвера.

Сама Nvidia уже подтвердила наличие проблемы и заявила, что работает над её решением.