Сотня каналов, фильмы, сериалы, аниме, и всё это бесплатно для владельцев PS5. Sony дала им доступ к Live TV

Но пока только в США

Компания Sony сделала владельцам PlayStation 5 подарок. С сегодняшнего дня они могут совершенно бесплатно смотреть фильмы, сериалы и прочий контент в рамках сервиса Live TV. Правда, пока только в США.

Весь контент полностью бесплатен, хотя компания упоминает наличие рекламы.

Пользователи смогут найти более 100 каналов в прямом эфире и постоянно расширяющийся выбор развлекательного контента по запросу, включая новости, спорт, фильмы, телешоу, аниме и многое другое — все это в разделе «Медиа» консоли PS5. Sony

Учитывая, что Sony, кроме прочего, имеет огромный бизнес, связанный с кино, контента действительно немало. В частности, доступны фильмы на каналах, включая MovieSphere от Lionsgate, 50 Cent Action, FilmRise Free Movies, Sony One Horror Hits и Cinevault.

Кроме того, Sony обещает расширять доступность контента, а также говорит о том, что планирует расширить доступ на рынок Канады и изучает возможности выхода на другие рынки.