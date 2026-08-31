Чтобы полноценно использовать этот монитор в играх нужна очень мощная видеокарта. Представлен AOC Agon AGP277KXM на панели MiniLED

Компания AOC представила игровой монитор Agon AGP277KXM, для нормальной игры на котором в норме понадобится очень производительный ПК, так как разрешение тут составляет 5120 х 2880 пикселей.

При этом сама панель имеет диагональ 27 дюймов, то есть монитор предлагает очень высокую плотность пикселей. При родном разрешении кадровая частота составляет 180 Гц, но есть режим 1440p с частотой 360 Гц.

Также важно отметить, что в основе монитора лежит панель MiniLED с 2304 зонами локального затемнения. Благодаря этой технологии у новинки крайне высокая яркость — до 1600 кд/кв.м.

Из остального можно выделить охват пространства DCI-P3 на 98%, значение Delta E ниже единицы, два порта HDMI 2.1 FRL6, DisplayPort 2.1 с поддержкой UHBR20, USB-C с DisplayPort Alt Mode и возможностью передавать до 65 Вт мощности, три USB3, поддержку KVM. Данных о цене пока нет.