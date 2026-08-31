Мотор Bosch мощностью 0,95 л.с., полноценная подвеска, гидравлические тормоза и батарея 800 Вт·ч. Представлен электровелосипед-кроссовер Tavano Pro Wave

Представлен Raymon Tavano Pro Wave — полноразмерный туристический электровелосипед, который производитель относит к категории SUV e-bike. Модель рассчитана как на ежедневные городские поездки, так и на дальние путешествия и движение по грунтовым дорогам.

Главной особенностью новинки стала полноценная двухподвесная конструкция. Спереди и сзади установлена подвеска с ходом 120 мм, которая должна сделать езду комфортнее на разбитом асфальте, брусчатке и лесных тропах. Покрышки Schwalbe Hybrid Advancer рассчитаны на универсальное использование — они сохраняют хорошее сцепление на грунте и при этом легко катятся по асфальту.

Велосипед оснащен центральным мотором Bosch Performance Line PX с крутящим моментом до 90 Н·м. Его пиковая мощность достигает 700 Вт, однако номинальная ограничена 250 Вт, что соответствует европейским требованиям для электровелосипедов, не требующих регистрации.

В раму встроен аккумулятор Bosch PowerTube емкостью 800 Вт·ч — самый емкий одиночный аккумулятор в актуальной линейке Bosch. Для туристической модели это означает увеличенный запас хода, что важнее минимального веса.

Трансмиссия представлена электронной 12-скоростной системой Shimano Deore Di2, а за торможение отвечают гидравлические дисковые тормоза на обоих колесах.

Tavano Pro Wave уже с завода подготовлен для повседневной эксплуатации. В оснащение входят переднее и заднее крылья, встроенное освещение, подножка и задний багажник с системой крепления MIK. Нет только защиты цепи.

Масса велосипеда составляет 30,9 кг, максимально допустимая масса — 150 кг.