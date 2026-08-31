В рамках долгосрочных контрактов Samsung продаёт клиентам память в пять раз дешевле рынка

Клиентами являются Microsoft, Google, Nvidia

Системные платы, память, чипсеты

Компания Samsung, как сообщает ресурс SeDaily, зарезервировала уже 70% своих производственных мощностей по выпуску памяти в рамках долгосрочных контрактов. Речь идёт о соглашениях, подписанных вплоть до 2031 года.

Соглашения дают Samsung возможность планировать будущие поставки, а клиенты получают низкие цены. Судя по всему, удивительно низкие, так как источник говорит, что в рамках этих контрактов цены в пять раз ниже спотовых. То есть, видимо, примерно такие, какими они были до всего текущего кризиса, и это выглядит очень странно.

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Источник изображения: Создано Grok

Если точнее, по данным MegaGridSupplies, на которые ссылается источник, цена 36-гигабайтного стека памяти HBM3E на спотовом рынке составляет около 2100 долларов, тогда как в рамках контракта речь идёт всего лишь о 365-510 долларах.

Среди основных клиентов компании, если говорить об этих долгосрочных контрактах, значатся Microsoft, Google, Nvidia.

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