В России появилась отечественная память DDR5 — на базе российской печатной платы

Модули оперативной памяти DDR5 разработки GS Nanotech внесены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Они получили 53 балла локализации по требованиям, действующим с 1 января 2026 года. В GS Group называют этот показатель рекордным для такой продукции.

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Высокой степени локализации удалось добиться за счет выполнения ряда производственных операций на территории России. В частности, в РФ корпусируется микросхема SPD, применяются отечественная печатная плата и электронные компоненты. SMD-монтаж и финальная сборка модулей также осуществляются на предприятиях «Технополиса GS».

GS Nanotech выпускает DDR5 в двух вариантах. Модули SO-DIMM предназначены для ноутбуков, моноблоков и тонких клиентов, а полноразмерные U-DIMM — для настольных компьютеров, автоматизированных рабочих мест и рабочих станций. Доступны варианты объемом 8 и 16 ГБ с эффективной частотой 4800 или 5600 МГц. Производитель заявляет соответствие спецификации JEDEC JESD-79-5B.

Помимо готовых планок памяти, GS Nanotech предлагает микросхему GSN5118E — SPD Hub для DDR5. Производители могут использовать ее при создании собственных модулей оперативной памяти и получить дополнительные восемь баллов локализации.