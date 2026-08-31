Один из крупнейших партнёров Nvidia, Intel и Google попал под прицел тайваньской прокуратуры

Как сообщает ресурс Nikkei, тайваньская прокуратура начала расследование относительно деятельности компании Unimicron, которая является одним из крупнейших в мире производителей печатных плат и подложек для микросхем. Кроме прочего, это один из важнейших поставщиков Nvidia, Intel, Google и Amazon.

Компания обвиняется в том, что отправляла произведенные в Китае печатные платы обратно на Тайвань и перемаркировала их как тайваньскую продукцию.

Обыски в штаб-квартире прошли 28 августа, а также правоохранители уже провели обыски на производственном предприятии, допросив 14 сотрудников.

Суть в том, что действия, которые инкриминируют компании, попадают сразу под несколько статей уголовного кодекса страны. Кроме прочего, в США с августа 2025 года были введены дополнительные пошлины в размере 40% на товары, которые были переправлены через третьи страны с целью уклонения от уплаты налогов. Соответственно, если дело касается перемаркировки отдельных товаров, последствия ограничатся судебным преследованием в рамках родной страны, но если выяснится, что товары китайского производства были переправлены через Тайвань с целью изменения их происхождения перед экспортом в США, это может повлечь за собой дополнительные штрафы за попытку обхода американских пошлин.