Российская замена Boeing 737 и Airbus A320: собран второй серийный МС-21-310

Перед передачей авиалайнера заказчику его всесторонне проверят и нанесут ливрею соответствующей авиакомпании

Иркутский авиационный завод компании «Яковлев» передал второй серийный пассажирский самолет МС-21-310 из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия. Лайнер имеет заводской номер 0015.

Завершение этапа окончательной сборки еще не означает немедленного начала полетов. Теперь специалистам предстоит провести комплекс наземных проверок систем и оборудования самолета, необходимых перед переходом к летным испытаниям.

МС-21-310 представляет собой версию российского среднемагистрального лайнера с отечественными турбовентиляторными двигателями ПД-14 — это аналог популярных boeing 737 и Airbus A320. Программа самолета в последние годы проходит масштабное импортозамещение зарубежных систем и компонентов.

МС-21-310 рассчитан на перевозку до 211 пассажиров. Максимальная дальность полета в двухклассной компоновке составляет 3830 км.