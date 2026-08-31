В этой требовательной игре Radeon RX 7900 XTX в Full HD обходит даже RTX 5090. Опубликованы тесты Star Wars: Zero Company

Авторы TechPowerUp опубликовали тесты видеокарт в новой игре Star Wars: Zero Company. Это пошаговая тактика на движке Unreal Engine 5, и игра оказалась достаточно требовательная.

Даже в Full HD ни одна карта не смогла обеспечить 100 к/с. Что интересно, в этом разрешении и 1440p явно доминируют карты AMD. В Full HD модель RX 7900 XTX умудрилась обойти RTX 5090, хотя при повышении разрешения всё стало на свои места. Однако и в 1440p перевес сохраняется. К примеру, RX 9070 XT, которая в норме примерно равна RTX 5070 Ti, выступает наравне с RTX 5080, а обычная RX 9070 идёт вровень с RTX 5070 Ti.

Так как это пошаговая тактика, требования производительности тут ниже, чем в более активных жанрах. И это хорошо, потому что даже в 1440р получить 60 к/с можно на картах уровня RTX 4070 Ti/RX 9070, а уж в 4К и вовсе такой показатель обеспечивает только RTX 5090.

Игра, конечно, поддерживает апскейлеры и генераторы кадров. Авторы обзора говорят, что является одной из самых красивых игр в жанре, но требования также одни из самых высоких в жанре.