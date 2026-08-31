В России утвердили запуск 5G: операторы смогут использовать существующий диапазон и получат новый

В пресс-службе Минцифры РФ сообщили, что состоялось заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), на котором было принято решение по развитие сетей пятого поколения в России. О том, что такое заседание планируется в ближайшее время, мы писали на днях.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok Источник изображения: Grok Imagine

В соответствии с решением ГКРЧ, операторы связи «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 смогут разворачивать сети 5G в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE (4G). Также операторы «большой четвёрки» получат по 90 МГц в полосе 4630-4990 МГц без проведения аукционов.

Телекоммуникационные компании могут применять установленные до 1 сентября 2026 года работающие зарубежные базовые станции. Это позволит быстро развернуть сети пятого поколения, отметили в ведомстве. А с 2027 года предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 год.

В соответствии с графиком, сети связи пятого поколения должны появиться в городах с населением более 1 млн человек в самое ближайшее время, заявили в Минцифры. В диапазоне 4,63-4,99 ГГц сети 5G запустят в наиболее популярных локациях городов-миллионников до конца 2028 года. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение трёх лет.