ВВС США выделили финансирование на чип Casimir, который обещает получать электричество из квантового вакуума

Стартап получил первый контракт на проверку автономного питания, хотя заявленная технология ещё не получила независимого подтверждения

Стартап Casimir получил финансирование от SpaceWERX — подразделения Космических сил США, которое поддерживает малые компании в рамках программы Small Business Technology Transfer (STTR). Контракт Phase I предусматривает проверку технической реализуемости MicroSparc — микросхемы, которая, по утверждению Casimir, способна непрерывно вырабатывать электричество за счёт энергии квантового вакуума. На этом этапе компания должна проверить конструкцию автономного твердотельного генератора на соответствие требованиям Министерства ВВС США для систем, работающих в удалённых и труднодоступных местах. Размер и точные сроки финансирования Casimir не раскрыла, обычно контракты STTR Phase I составляют $75–180 тыс. и рассчитаны на 3–12 месяцев.

Принцип MicroSparc основан на эффекте Казимира — экспериментально подтверждённом квантовом явлении. В 1948 году Хендрик Казимир предположил, что между двумя проводящими поверхностями, разделёнными нанометровым зазором, возникает сила притяжения: электромагнитные колебания с длиной волны больше расстояния между поверхностями не могут существовать внутри зазора, из-за чего энергия вакуума там оказывается ниже, чем снаружи. В 1997 году Стивен Ламоро (Steven Lamoreaux) впервые измерил силу Казимира. Обычная конструкция при этом даёт лишь кратковременный энергетический импульс, поскольку пластины сближаются. Casimir пытается превратить эффект в непрерывный источник энергии, зафиксировав пластины на кремниевой подложке и добавив между ними электрически соединённые наностолбики.

Источник изображения: Casimir

По описанию компании, внешняя область такой структуры подвергается флуктуациям квантового вакуума, а внутри нанополости они слабее. Иногда электрон, согласно предложенной Casimir модели, туннелирует [проходит через энергетический барьер, который не смог бы преодолеть по классической физике] от внешней пластины к центральному столбику. Обратный переход, как утверждает компания, значительно менее вероятен, поэтому возникает направленный поток электронов. Миллионы таких нанополостей объединяются на одном чипе, а электрическая цепь возвращает электроны к внешним пластинам, замыкая цикл.

Casimir заявляет, что первые версии MicroSparc по мощности сопоставимы с небольшой керамической аккумуляторной батареей или маленькой солнечной панелью, а многослойная архитектура и 3D-укладка кристаллов должны позволить увеличить мощность до 100 раз.

При этом именно ключевое утверждение компании остаётся спорным: способность MicroSparc получать непрерывную полезную электрическую мощность непосредственно из квантового вакуума пока не была независимо продемонстрирована. Некоторые учёные называли устройство разновидностью «вечного двигателя». Сооснователь Casimir, бывший сотрудник NASA Eagleworks Харольд Уайт (Harold G. White), возражает, что сам эффект Казимира является частью установленной квантовой механики, а дискуссионным является именно способ его практического использования в MicroSparc. По словам компании, нынешний контракт позволит перейти к проверке технологии в реальных требованиях ВВС США.

Casimir рассчитывает вывести MicroSparc на коммерческий рынок в 2028 году.