В России стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend: оцинковка, мотор 1,8 л, подушка безопасности и сниженный расход — за 1,2 млн рублей

АвтоВАЗ объявил о начале продаж обновленной Lada Niva Legend. Классический трехдверный внедорожник получил 1,8-литровый 90-сильный мотор, стоимость стартует с 1,2 млн рублей.

Крутящий момент нового мотора на 24 Н·м больше, чем у предыдущего «жигулевского» объемом 1,7 литра. Причем уже при 1000 об/мин мотор развивает 80% максимальной тяги. Такая характеристика особенно важна при движении по бездорожью. Одновременно АвтоВАЗ отмечает снижение расхода топлива — в смешанном цикле обновленная Niva Legend потребляет 9 л на 100 км против 9,9 л у прежней версии.

Изменилась и трансмиссия. Автомобиль получил модернизированный привод коробки передач и раздаточной коробки. Вместо прежней схемы с двумя рычагами для управления раздаточной коробкой теперь используется один. Появилась третья точка крепления раздаточной коробки, силовой агрегат получил новые опоры. Вместе с усилением кузова эти изменения призваны снизить вибрации и повысить комфорт.

Впервые для классической Niva Legend АвтоВАЗ начал использовать кузовные детали из оцинкованного стального проката. Из него, в частности, производятся капот, крыша и некоторые элементы задней части. Оцинковка должна повысить коррозионную стойкость внедорожника и продлить срок службы кузова.

Список базового оснащения также расширился. Теперь уже начальная версия комплектуется подушкой безопасности водителя. Внедорожник получил новую систему охлаждения двигателя, салонный фильтр, центральный замок и единый ключ для дверей и замка зажигания.

Обновленная Lada Niva Legend предлагается в четырех исполнениях: «Классик» — 1,2 млн рублей, «Драйв» — 1,29 млн рублей, «Урбан» — 1,345 млн рублей, «Чёрная серия» — 1,365 млн рублей.