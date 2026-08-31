Две 200-мегапиксельные камеры и «квадратная» фронталка как у iPhone 17 Pro: в Китае к выходу готовится новый флагман, и это может быть Honor Magic 9 Pro

Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл новые подробности о будущем китайском флагмане. По данным информатора, эта модель получит сразу два 200-мегапиксельных сенсора в блоке основной камеры и фронтальную камеру с «квадратным» соотношением сторон 1:1.

Honor Magic 8 Pro Источник изображения: Honor

Главное преимущество квадратного сенсора заключается не столько в форме итоговых фотографий, сколько в возможности свободнее выбирать кадрирование. Камера может захватывать достаточно данных для формирования как вертикального, так и горизонтального изображения независимо от ориентации самого смартфона. Основная камера, согласно утечке, получит 200-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,28 дюйма, объектив с диафрагмой F/1,57 и оптическую стабилизацию с возможностью компенсации отклонений до 3 градусов. Компанию ей составит 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Еще один 200-мегапиксельный датчик будет в перископическом телеобъективе. Ему приписывают крупный для такого типа камеры формат 1/1,4 дюйма и оптику с диафрагмой F/2,6.

Digital Chat Station прямо не сообщает, о какой модели идет речь, но косвенные признаки указывают на то, что это будет будущий флагман Honor. Gizmochina полагает, что это будет Honor Magic 9 Pro. Во-первых, Digital Chat Station делает отсылку к Honor Robot Phone: говоря о фронтальной камере, инсайдер отмечает, что новая модель «унаследует преимущество Robot». Во-вторых, упоминается ARRI: компании уже заключили стратегическое партнерство, в рамках которого Honor планирует внедрение профессиональных кинематографических технологий в свои мобильные устройства.

Honor Magic 9 Pro также приписывают еще не представленный официально чип Qualcomm Snapdragon с обозначением SM8975 — вероятно, это будет Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Презентация семейства Honor Magic 9 в Китае ожидается примерно в октябре.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.