Вершина эволюции Monjaro. Geely опубликовала официальные изображения нового Monjaro L Plus в двухцветном кузове как у Mercedes-Maybach

Geely опубликовала официальные изображения нового кроссовера Monjaro L Plus (в Китае модель называется Xingyue L Plus) и объявила дату его выхода на китайский рынок — 5 сентября. Новинка будет крупнее обычного Monjaro, но при этом получит тот же 5-местный салон.

Габариты нового «Монджаро Плюс» — 4955 х 1960 х 1769 мм, колесная база — 2900 мм. Geely называет модель среднеразмерным или крупным флагманским интеллектуальным гибридным SUV, по факту же это полноразмерный кроссовер.

Внешность новинки выдержана в стилистике актуального Monjaro L, но сам автомобиль выглядит крупнее и солиднее. Geely изменила решетку радиатора — она стала массивнее, а вертикальные планки теперь золотистые. Окраска двухцветная, на манер машин Rolls-Royce или Mercedes-Maybach. Хромированные элементы появились вокруг окон, на зеркалах, нижних окантовках дверей и в задней части кузова. Кроссовер получит рейлинги, обычные дверные ручки и 20- или 21-дюймовые колеса.

Одной из главных особенностей стал лидар на крыше. Он присутствует и на официальных изображениях, и на ранее опубликованных сертификационных снимках. Monjaro L Plus должен получить более продвинутые системы помощи водителю, чем обычный Monjaro L.

Уже известно, что машина получит как гибридную систему на базе 2,0-литрового мотора (мощностью 313 л.с.), так и обычный 2,0-литровый двигатель мощностью 290 л.с. Заявленный расход последнего — 7,97–8,15 л на 100 км. Гибрид, естественно, будет экономичнее.