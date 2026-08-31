SSD в России в 2026 году подорожали в три раза — и это не предел

Samsung PM9A3 в 2025 году можно было купить за 25 тыс. рублей, сейчас он стоит 80 тыс. рублей

Стоимость компонентов для IT-инфраструктуры в России заметно выросла в 2026 году. Сильнее всего подорожали твердотельные накопители: некоторые модели SSD стали стоить примерно втрое больше, чем в конце 2025 года. Существенно подорожала и серверная оперативная память. Такие данные CNews приводит со ссылкой на MWS Cloud (входит в МТС Web Services).

Один из наиболее показательных примеров — корпоративный SSD Samsung PM9A3 емкостью 960 ГБ. С декабря 2025 года его стоимость выросла с 25 тыс. до 80 тыс. рублей. Версия PM9A3 на 1,92 ТБ за тот же период подорожала с 56 тыс. до 140 тыс. рублей — в 2,5 раза.

Серверная оперативная память также продолжает дорожать, причем сильнее всего рост затронул DDR5. По данным MWS Cloud, с конца 2025 года стоимость DDR4 увеличилась примерно на четверть. Например, 64-гигабайтный серверный модуль Samsung DDR4-3200 ECC Registered подорожал с 90 тыс. до 110 тыс. рублей.

DDR5 демонстрирует более значительную динамику: серверный модуль Samsung DDR5-4800 ECC Registered объемом 32 ГБ вырос в цене с 80 тыс. до 160 тыс. рублей — в два раза.

Рост стоимости затрагивает и графические ускорители. По данным MWS Cloud, примерно треть опрошенных компаний уже столкнулась с удорожанием оперативной памяти и GPU.

Ситуация может сохраниться как минимум в среднесрочной перспективе. MWS Cloud утверждает, что около половины рынка ожидает дальнейшего увеличения стоимости ИТ-инфраструктуры в течение ближайших 12 месяцев.