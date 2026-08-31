Telegram заблокировал более 220 тыс. каналов и групп за два дня — 29 и 30 августа

А всего с начала 2026 года Telegram заблокировал уже 24,3 млн групп и каналов

Администрация Telegram продолжает массово блокировать каналы и группы, нарушающие правила платформы. Только за 29 и 30 августа 2026 года мессенджер заблокировал по всему миру 221 529 таких сообществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе открытой статистики Telegram.

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Масштаб модерации с начала года значительно больше: по состоянию на 31 августа Telegram заблокировал свыше 24,321 млн групп и каналов за 2026 год.

Для сравнения, за первое полугодие 2026 года под блокировку попало 19,136 млн сообществ. За тот же период 2025 года показатель составлял 16,139 млн. Таким образом, количество блокировок за первые шесть месяцев текущего года выросло примерно на 18,6%.

Статистика учитывает глобальные блокировки сообществ за нарушение политики Telegram и не относится исключительно к ограничениям в какой-либо отдельной стране.