От цветов до «Госуслуг» и Google: перед 1 сентября мошенники охотятся за деньгами и аккаунтами россиян

В преддверии нового учебного года RuStore и F6 рассказали о схемах, которые злоумышленники могут использовать против родителей, школьников, студентов и педагогов.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Одна из распространенных уловок — фальшивые интернет-магазины с формой, канцтоварами, учебниками и букетами. Покупателям предлагают товары по подозрительно низким ценам, после чего требуют предоплату или данные банковской карты. Аналогичный сценарий встречается в объявлениях о репетиторских услугах.

Мошенники также распространяют сообщения о несуществующих выплатах семьям с детьми, проводят поддельные опросы с обещанием призов и создают копии сервисов электронных дневников. Вредоносные приложения могут маскироваться под программы для расписания, учебы или отслеживания заказов. После установки они способны перехватывать SMS-коды, платежные данные и учетные записи.

Отдельной целью становятся школьники и студенты. Через якобы официальные сообщения их пытаются привести на фишинговые страницы, имитирующие сайты государственных и образовательных сервисов.

Педагогов и репетиторов атакуют через предложения провести консультацию в Zoom. Полученная ссылка ведет на поддельную страницу, где злоумышленники выманивают данные Google-аккаунта, а затем пытаются получить доступ к Telegram.

Эксперты советуют не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать коды подтверждения и устанавливать приложения только из надежных источников.