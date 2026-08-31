От цветов до «Госуслуг» и Google: перед 1 сентября мошенники охотятся за деньгами и аккаунтами россиян
В ход идут фальшивые магазины, «школьные» приложения и несуществующие выплаты
В преддверии нового учебного года RuStore и F6 рассказали о схемах, которые злоумышленники могут использовать против родителей, школьников, студентов и педагогов.
Одна из распространенных уловок — фальшивые интернет-магазины с формой, канцтоварами, учебниками и букетами. Покупателям предлагают товары по подозрительно низким ценам, после чего требуют предоплату или данные банковской карты. Аналогичный сценарий встречается в объявлениях о репетиторских услугах.
Мошенники также распространяют сообщения о несуществующих выплатах семьям с детьми, проводят поддельные опросы с обещанием призов и создают копии сервисов электронных дневников. Вредоносные приложения могут маскироваться под программы для расписания, учебы или отслеживания заказов. После установки они способны перехватывать SMS-коды, платежные данные и учетные записи.
Отдельной целью становятся школьники и студенты. Через якобы официальные сообщения их пытаются привести на фишинговые страницы, имитирующие сайты государственных и образовательных сервисов.
Педагогов и репетиторов атакуют через предложения провести консультацию в Zoom. Полученная ссылка ведет на поддельную страницу, где злоумышленники выманивают данные Google-аккаунта, а затем пытаются получить доступ к Telegram.
Эксперты советуют не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать коды подтверждения и устанавливать приложения только из надежных источников.
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