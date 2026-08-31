ESA выделило €543,6 млн 3 европейским ракетным компаниям — им нужно выйти на орбиту до конца 2027 года

Европейское космическое агентство (ESA) 27 августа заключило 3 контракта общей стоимостью €543,6 млн с Isar Aerospace, PLD Space и Rocket Factory Augsburg (RFA) в рамках European Launcher Challenge — программы поддержки частных компаний, создающих европейские ракеты-носители. Деньги пойдут на модернизацию ракет, развитие стартовой и испытательной инфраструктуры и подготовку будущих запусков.

При этом ни одна из 3 компаний пока не вывела свой аппарат на орбиту.

Крупнейший контракт, €197,8 млн, получила немецкая Isar Aerospace. Компания направит средства на разработку ракет, которые придут на смену Spectrum, а также расширение инфраструктуры. Единственный орбитальный запуск Isar состоялся в марте 2025 года: Spectrum вышла со стартовой площадки на норвежском острове Андоя (Andøya), но вскоре после старта ракета упала в море. Второй запуск компания неоднократно переносила, изначально его планировали на январь.

Источник изображения: Isar Aerospace / Brady Kenniston / NASASpaceFlight

Испанской PLD Space досталось €158,9 млн. Средства предназначены для увеличения темпа запусков и модернизации ракеты Miura 5. Компания пока не назвала дату первого запуска с собственной стартовой площадки в Куру (Французская Гвиана).

RFA получила €186,9 млн и готовит первый запуск RFA ONE с космодрома SaxaVord на Шетландских островах. Он ожидался в августе, но был перенесён из-за неуточнённой проблемы с баком ракеты, новая дата не назначена.

Контракты стали первым результатом финансирования European Launcher Challenge, на которое страны-участницы ESA в ноябре 2025 года подписали €902,16 млн. Изначально в программе было 5 компаний: помимо Isar, PLD Space и RFA, в список входили французская MaiaSpace и Orbex с операциями в Великобритании и Дании. Контракт с MaiaSpace пока не завершён и, по данным ESA, должен быть оформлен в ближайшие недели. Orbex в феврале 2026 года прекратила деятельность в Великобритании после того, как не смогла привлечь дополнительное финансирование или найти покупателя.

Главное условие уже заключенных контрактов — каждая получившая финансирование компания должна обеспечить орбитальный запуск до конца 2027 года. Изначально страны зарезервировали для Isar €205,65 млн, PLD Space €169,1 млн и RFA €190,51 млн. В ESA подчёркивают, что теперь компаниям предстоит доказать способность обеспечить надёжные запуски: достижение орбиты не гарантировано.