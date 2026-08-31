Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra обновились в Европе — вышел августовский патч

До этого он был доступен только в Южной Корее

Samsung начала распространять августовское обновление безопасности для смартфонов серии Galaxy S24 в Европе — до этого ПО было доступно только на домашнем для Samsung рынке в Южной Корее.

Новая прошивка обозначена номером S92xBXXS6DZH2, размер обновления превышает 400 МБ и незначительно различается между Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra. Прошивка только повышает безопасность — никаких новых функций она не добавляет.

Примечательно, что Samsung начала распространение апдейта 31 августа, в последний день месяца. Ранее сегодня августовский патч вышел для линейки Galaxy S23, но пока только в Южной Корее.

В ближайшие дни Samsung, как ожидается, расширит географию распространения обновления на остальные регионы. Как обычно, конкретные сроки могут отличаться в зависимости от страны, модели и оператора связи.