5-дюймовый экран, съемная батарея, IP52, улучшенная 5-мегапиксельная камера и легендарный бренд. Рассекречен смартфон HMD Asha 305 Pro

HMD Global готовит улучшенную версию телефона Asha 305 с приставкой Pro. Инсайдер @smashx_60 опубликовал изображения и основные характеристики будущего устройства. Судя по утечке, внешне HMD Asha 305 Pro почти не изменится, но получит несколько аппаратных улучшений и новую расцветку Prist Pink.

Аппарат сохранит необычный по современным меркам (но не по меркам 10-летней давности) дизайн с 5-дюймовым экраном и очень широкими рамками сверху и снизу. При этом плоские грани корпуса и оформление блока камер выполнены в стилистике современных смартфонов.

Одним из основных улучшений Asha 305 Pro станет камера. Разрешение основного модуля увеличится с 2 до 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит прежние 2 Мп, однако рядом с ней появится светодиодная вспышка для селфи при недостаточном освещении.

Объем встроенной памяти увеличат вдвое — до 32 ГБ. Более серьезного прироста производительности, по всей видимости, ждать не стоит: смартфону приписывают ту же платформу Unisoc T137 и 2 ГБ оперативной памяти.

Еще одним отличием Pro-версии станет защита от пыли и воды в соответствии со степенью IP52. Также аппарат получит съемную батарею емкостью 2500 мАч, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и классический 3,5-мм разъем для проводных наушников.

Работать HMD Asha 305 Pro должен под управлением Pulse OS — облегченной операционной системы для сравнительно маломощного оборудования. Несмотря на упрощенный характер платформы, заявлена поддержка ряда популярных сервисов и мессенджеров, включая TikTok и Netflix.

Инсайдер smashx_60 ранее точно сообщал данные о новейших смартфонах и кнопочных телефонах HMD, включая HMD Icon Flip 1.