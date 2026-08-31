Samsung попыталась исправить проблему красного экрана в Galaxy S26 Ultra, но стало только хуже: теперь и экран красный, и цветные точки по краям дисплея

Впрочем, части пользователей новый патч всё-таки помог

Мобильные телефоны

Samsung пока не удалось окончательно решить проблему с красноватым оттенком дисплеев некоторых Galaxy S26 Ultra. Жалобы владельцев появились еще в июле 2026 года, причем у части смартфонов дефект проявлялся спустя два-три месяца эксплуатации. Компания начала расследование и позднее подготовила программное исправление, однако первые отзывы показывают, что патч помог не всем.

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Источник изображения: Samsung

Как сообщает южнокорейское издание Newsway, обновление действительно устранило красноватый оттенок на некоторых устройствах, но полностью проблему не решило. Часть пользователей продолжает видеть красные области, особенно возле верхнего и нижнего краев дисплея. Кроме того, после коррекции некоторые владельцы обнаружили цветные точки по краям экрана. Аналогичные жалобы поступают и от пользователей, ранее обращавшихся в сервисные центры.

Пока неясно, насколько широко распространены эти дефекты и связаны ли появившиеся после обновления цветные точки непосредственно с патчем.

Samsung рекомендует владельцам, у которых проблема сохранилась после обновления, проверить настройки цветопередачи дисплея и при необходимости обратиться в авторизованный сервисный центр. Компания также напоминает, что на восприятие цветов могут влиять Adaptive Color Tone, коррекция цвета, Extra Dim и Eye Comfort Shield.

Таким образом, спустя примерно два месяца после первых массовых жалоб Samsung продолжает разбираться с проблемой. Первое программное исправление помогло части владельцев Galaxy S26 Ultra, но универсальным решением, судя по текущим отзывам, оно не стало.

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