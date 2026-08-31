Samsung попыталась исправить проблему красного экрана в Galaxy S26 Ultra, но стало только хуже: теперь и экран красный, и цветные точки по краям дисплея

Samsung пока не удалось окончательно решить проблему с красноватым оттенком дисплеев некоторых Galaxy S26 Ultra. Жалобы владельцев появились еще в июле 2026 года, причем у части смартфонов дефект проявлялся спустя два-три месяца эксплуатации. Компания начала расследование и позднее подготовила программное исправление, однако первые отзывы показывают, что патч помог не всем.

Как сообщает южнокорейское издание Newsway, обновление действительно устранило красноватый оттенок на некоторых устройствах, но полностью проблему не решило. Часть пользователей продолжает видеть красные области, особенно возле верхнего и нижнего краев дисплея. Кроме того, после коррекции некоторые владельцы обнаружили цветные точки по краям экрана. Аналогичные жалобы поступают и от пользователей, ранее обращавшихся в сервисные центры.

Пока неясно, насколько широко распространены эти дефекты и связаны ли появившиеся после обновления цветные точки непосредственно с патчем.

Samsung рекомендует владельцам, у которых проблема сохранилась после обновления, проверить настройки цветопередачи дисплея и при необходимости обратиться в авторизованный сервисный центр. Компания также напоминает, что на восприятие цветов могут влиять Adaptive Color Tone, коррекция цвета, Extra Dim и Eye Comfort Shield.

Таким образом, спустя примерно два месяца после первых массовых жалоб Samsung продолжает разбираться с проблемой. Первое программное исправление помогло части владельцев Galaxy S26 Ultra, но универсальным решением, судя по текущим отзывам, оно не стало.