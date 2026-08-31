Nvidia покупает Hugging Face за $12,9 млрд — почти втрое дороже оценки 2023 года

27 августа Nvidia договорилась о покупке Hugging Face за $12,9 млрд, сообщает The Information. Если сделка состоится, то это будет одна из крупнейших покупок в истории Nvidia.

Hugging Face — платформа для публикации и использования открытых ИИ-моделей, которую часто сравнивают с GitHub для искусственного интеллекта, на ней размещено более 3 млн открытых LLM. Сделка оценивает компанию примерно в 86 её годовых выручек: летом она составляла около $150 млн в пересчёте на год, против $4,5 млрд оценки Hugging Face в 2023 году.

Для Nvidia покупка особенно важна из-за инфраструктуры Hugging Face. Платформа уже предоставляет доступ к вычислениям на GPU, API для запуска моделей и совместный с Nvidia Training Cluster as a Service — сервис, через который более 500 000 организаций могут получать доступ к крупным кластерам GPU для обучения моделей. Inference Endpoints позволяют арендовать вычисления от CPU-инстансов за $0,03 в час до кластеров из 8 Nvidia H100 за $80 в час. Таким образом, Nvidia получит уже работающий канал, через который разработчики и компании используют её вычислительные мощности.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

При этом Hugging Face за последний год заметно вышла за пределы каталога моделей. Компания с 250 сотрудниками развивает робототехнику после покупки французской Pollen Robotics, выпускает открытые модели робототехники и предоставляет собственную систему хранения данных. Первый робот компании стоил около $100 и разошёлся тиражом более 10 000 экземпляров, новый Reachy Mini стоит около $499. В июне американская ИИ-компания Arcee заключила многомиллионную сделку на переход с AWS S3 на Private Storage Hugging Face, после чего облачное хранилище стало отдельным коммерческим направлением.

У сделки есть и предыстория: в январе Hugging Face, по данным Financial Times, отказалась от предложения Nvidia инвестировать $500 млн при оценке компании в $7 млрд. На этот раз Nvidia предложила купить весь бизнес. При этом сделка пока не закрыта и должна пройти регуляторное одобрение.