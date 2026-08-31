16-ядерный Ryzen 9 PRO 9965X3D теперь могут купить все желающие, но будут ли? Ryzen 9 9950X3D почти в два раза дешевле

У Ryzen 9 PRO 9965X3D заблокирован множитель, а максимальная частота ниже, чем у Ryzen 9 9950X3D

Процессор AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D теперь может купить любой желающий — ранее CPU был доступен лишь крупным сборщикам ПК. Немецкий магазин Proshop открыл заказы на OEM-версию, цена — почти 1000 евро.

Процессор с артикулом AMD 100-000001999 поставляется в формате OEM/tray — без фирменной упаковки и системы охлаждения. При этом AMD не указывает для Ryzen 9 PRO 9965X3D рекомендованную розничную цену. В Proshop готовы доставить заказанный CPU в течение двух недель.

Ryzen 9 PRO 9965X3D построен на архитектуре Zen 5 и оснащен 16 ядрами и 32 потоками. Базовая частота составляет 4,3 ГГц, максимальная — 5,5 ГГц. Объем кэш-памяти L3 — 128 МБ (за счет технологии 3D V-Cache). Процессор поддерживает DDR5-5600, TDP — 170 Вт.

Однако профессиональная версия имеет ограничения, которые вряд ли понравятся энтузиастам. Множитель заблокирован, Precision Boost Overdrive и изменение напряжения с помощью Curve Optimizer не поддерживаются. Это логично, так как Ryzen 9 PRO 9965X3D рассчитан прежде всего на корпоративные и профессиональные системы, а не на разгон и ручную настройку.

Главный вопрос — цена. В Германии обычный Ryzen 9 9950X3D можно найти примерно за 579 евро — почти в два раза дешевле. При этом обе модели имеют 16 ядер, 128 МБ кэш-памяти L3 и TDP 170 Вт. Но Ryzen 9 9950X3D способен разгоняться в режиме Boost до 5,7 ГГц.