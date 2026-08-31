1 450 км и 66 человек. Ил-114-300 переходит к массовому производству

У самолёта есть заинтересованные авиакомпании и реальная потребность рынка

Российская программа Ил-114-300 выходит на новый этап, о чем ТАСС сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.

Сегодня мы фактически переходим к следующему этапу программы - от создания и сертификации самолета к масштабированию его производства и формированию устойчивого парка. Геннадий Абраменков

По его словам, сейчас у проекта есть все ключевые составляющие: отечественный самолет, заинтересованные авиакомпании и реальная потребность рынка. Следующей задачей станет синхронизация производства и спроса, чтобы Ил-114-300 начал поступать в необходимом количестве на региональные маршруты.

Самолет создан кооперацией предприятий «Ростеха» под эгидой компании «Ил» Объединенной авиастроительной корпорации. Ил-114-300 представляет собой модернизированную версию турбовинтового Ил-114 и рассчитан на эксплуатацию на местных воздушных линиях.

Лайнер способен перевозить до 66 пассажиров и имеет дальность полета до 1450 км. В июне самолет получил сертификат типа, подтвердивший соответствие установленным требованиям летной годности и заявленным характеристикам.