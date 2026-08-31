6000 долларов за мини-ПК с Ryzen AI Max+ 395. Представлен DAIV CX-A9A60

Японская компания Mouse Computer представила мини-ПК DAIV CX-A9A60 на основе процессора Ryzen AI Max+ 395 с ценой почти 6000 долларов.

Отчасти цена обусловлена наличием 128 ГБ ОЗУ, что является максимумом для данной платформы. Кроме того, SSD тут имеет объём 2 ТБ. Впрочем, это всё равно очень недёшево, хотя нужно помнить, что в Японии есть свои особенности ценообразования.

Новинка имеет размеры 70 × 198 × 200 мм, то есть объём около 2,8 литра. Это далеко не самый маленький вариант с указанной выше платформой, но всё же система компактна.

Из остального можно выделить WI-Fi 7, пару USB4, ещё один свободный слот для накопителя.