Sony Music и Warner Chappell требуют с Anthropic до $150 000 за песню: издатели подали в суд из-за обучения Claude

Sony Music Publishing и Warner Chappell Music 28 августа подали иск против Anthropic в федеральный суд Северного округа Калифорнии. Ответчиками также указаны CEO Anthropic Дарио Амодеи и сооснователь компании Бенджамин Манн. Издатели утверждают, что Anthropic массово скачивала, раздавала через торренты и использовала для обучения Claude десятки тысяч защищённых авторским правом музыкальных произведений, а затем применяла их при генерации ответов модели.

В иске фигурируют, среди прочего, "Eye of the Tiger", "Hallelujah", "All I Want for Christmas is You" и "Paper Rings" Тейлор Свифт. Издатели требуют судебного разбирательства с участием присяжных и предусмотренные законом компенсации — до $150 000 за каждое произведение в случае умышленного нарушения. Отдельно заявлены требования до $25 000 за каждый случай удаления или изменения сведений об авторском праве.

Поскольку речь идёт о десятках тысяч произведений, теоретический объём требований может исчисляться миллиардами долларов, однако конкретную сумму ущерба суд ещё не определял.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Отдельное место в иске занимает происхождение обучающих данных. Издатели указывают на Library Genesis и Pirate Library Mirror — пиратские архивы, которые уже фигурировали в другом споре Anthropic с авторами книг. По данным из материалов нового дела, Манн в 2021 году скачал не менее 5 млн пиратских книг с Library Genesis, а сотрудники Anthropic в 2022 году получили ещё не менее 2 млн книг через Pirate Library Mirror. Как утверждают истцы, в этих массивах данных находились песенники и нотные издания. Все эти сведения пока что остаются утверждениями из гражданского иска и не являются установленными судом фактами.

Юридическая проблема не ограничивается США. В ноябре 2025 года Мюнхенский земельный суд в деле против OpenAI постановил, что «сохранение текстов песен в памяти модели является их воспроизведением, а выдача таких текстов пользователю — доведением до всеобщего сведения». Суд также решил, что «исключение для интеллектуального анализа текста и данных в данном случае не применялось, в том числе из-за использования контента без законного доступа».

Новый иск означает, что против Anthropic теперь отдельно выступают издательские подразделения всех трёх крупнейших музыкальных групп: Universal Music Group, Concord Music Group и ABKCO Music & Records подали иск ещё в 2023 году. В центре нового дела — не только вопрос о том, может ли обучение моделей на защищённых произведениях считаться допустимым использованием, но и способ получения самих данных: пиратские копии, несанкционированное скачивание и удаление информации об авторских правах могут рассматриваться отдельно.