Все новые кондиционеры Xiaomi могут работать без отключения при экстремальной жаре до 65 °C

Xiaomi сообщила, что вся линейка кондиционеров Mijia получила новую технологию высокоэффективного воздушного охлаждения, разработанную для стабильной работы наружных блоков в условиях сильной жары и ограниченного воздушного пространства.

В основе системы лежит трехканальная конструкция воздушного потока, которая повышает эффективность теплообмена и ускоряет отвод тепла. Благодаря этому наружный блок способен сохранять работоспособность даже при установке в небольшом пространстве с недостаточной циркуляцией воздуха.

Согласно внутренним лабораторным испытаниям Xiaomi, кондиционеры могут продолжать охлаждение без отключения при температуре окружающей среды до 65 °C. В обычных условиях эксплуатации такие температуры встречаются крайне редко.

Новая технология может оказаться особенно полезной для квартир в многоэтажных домах, где пространство для размещения наружного блока ограничено, а также для помещений, фасад которых сильно нагревается под прямыми солнечными лучами. При этом пользователям не требуется менять конструкцию здания или дополнительно перестраивать место установки оборудования.

Xiaomi подчеркивает, что при выборе кондиционера стоит учитывать не только холодопроизводительность и энергоэффективность, но и способность наружного блока эффективно отводить тепло. Компания уже распространила новую систему охлаждения на всю линейку кондиционеров Mijia.