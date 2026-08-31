OpenAI, SoftBank и Oracle вложат до $500 млрд в ИИ-инфраструктуру США: Project Stargate рассчитан на 4 года

OpenAI, японский SoftBank, Oracle и инвестиционная компания MGX объявили Project Stargate совместным предприятием по строительству инфраструктуры для искусственного интеллекта в США. Партнёры заявили о намерении инвестировать до $500 млрд в течение 4 лет, причём первые $100 млрд должны быть направлены сразу. Первые дата-центры уже строятся в Техасе.

Project Stargate создаётся именно как вычислительная инфраструктура для OpenAI: SoftBank отвечает за финансирование, OpenAI — за операционную работу, а председателем проекта стал глава SoftBank Масайоси Сон (Masayoshi Son). В числе первых технологических партнёров названы Arm, Microsoft, Nvidia и Oracle. По словам исполнительного председателя Oracle Ларри Эллисона, на момент объявления в Техасе уже строились 10 дата-центров.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Microsoft также остаётся технологическим партнёром Stargate и продолжит предоставлять OpenAI вычислительные ресурсы через Azure. Глава Microsoft Сатья Наделла, отвечая на вопросы о проекте, отдельно напомнил о собственной программе компании по развитию ИИ-инфраструктуры стоимостью $80 млрд. При этом публично раскрытые материалы не сообщают ни о перераспределении вычислительных мощностей между компаниями, ни об изменении коммерческих условий их сотрудничества.