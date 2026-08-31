Компактный льдогенератор Xiaomi с быстрым приготовлением льда за считанные минуты поступил в продажу в Китае

Устройство готовит первую порцию льда за 6–8 минут, предлагает два размера кубиков и способно производить до 13 кг льда в сутки

Xiaomi выпустила новый льдогенератор Mijia, который сегодня, 31 августа, поступил в продажу в Китае на JD.com. Начальная цена устройства составляет 399 юаней.

Главной особенностью новинки стали два режима приготовления льда. В первом используется небольшой «быстрый лед» — его первая порция из восьми кубиков готовится примерно за 6–8 минут. Второй режим предназначен для получения более крупных и прозрачных кубиков. При их изготовлении применяется технология равномерного замораживания, которая уменьшает количество пузырьков воздуха и примесей, благодаря чему лед получается менее мутным.

Крупные кубики тают медленнее — полный цикл занимает около семи минут. Xiaomi позиционирует такой лед для напитков, поскольку он меньше разбавляет кофе, виски, пиво и газированные напитки.

Льдогенератор получил компактный корпус. При массе около 6,1 кг его можно без особых проблем разместить на кухне, в баре или офисе. Прозрачное окно позволяет контролировать количество готового льда, а светодиодные индикаторы отображают выбранный режим, таймер, уровень воды и другие состояния устройства.

В контейнер помещается около 64–80 кубиков. Производительность достигает примерно 13 кг льда за 24 часа. Предусмотрены таймеры на 3, 5 и 8 часов: устройство может автоматически приготовить необходимое количество льда к заданному времени.