Новейший холодильник Xiaomi на 600 литров и 130 кубиков льда поступил в продажу в Китае

Mijia Refrigerator Pro получил независимые контуры охлаждения, ионную очистку воздуха, морозильную камеру с температурой до −30 °C и управление через смартфон

Компания Xiaomi вывела на китайский рынок новый холодильник Mijia Refrigerator Pro 600L Cross-Shaped Automatic Ice Maker. Модель получила вместимость 600 литров и встроенный автоматический льдогенератор с антибактериальной системой. Цена устройства составляет 4469 юаней.

Холодильник выполнен в темно-синем корпусе и имеет размеры 852 × 675 × 1912 мм при массе 93 кг. Из общего объема 375 литров приходится на холодильное отделение, еще 225 литров занимает морозильная камера. В холодильной зоне предусмотрен отдельный 36-литровый отсек с регулируемой температурой, который можно использовать для хранения сухих продуктов, детского питания или продуктов при температуре около 0 °C.

Для холодильной и морозильной камер предусмотрены независимые испарители и вентиляторы. Благодаря этому воздушные потоки между двумя зонами не смешиваются, что помогает предотвратить распространение запахов. Морозильная камера способна работать при температуре до −30 °C, обеспечивая быструю глубокую заморозку продуктов.

В холодильном отделении установлена система ионной очистки воздуха. Xiaomi заявляет эффективность стерилизации до 99,9999% в отношении кишечной палочки и золотистого стафилококка, а также удаление до 99,9% триметиламина, отвечающего за неприятные запахи.

Главной особенностью модели стал автоматический льдогенератор. Он способен хранить около 130 кубиков льда, самостоятельно контролирует уровень воды и заполненность контейнера и предупреждает пользователя о необходимости долива воды или освобождения емкости. Управлять приготовлением льда можно непосредственно с холодильника или через приложение Mi Home.

Через приложение также доступна трехминутная автоматическая очистка системы льдогенерации. Она предназначена для промывки внутренних каналов и поддержания их чистоты.