До 118 накопителей с общей емкостью более 2,6 ПБ. Synology представила решение для хранения данных петабайтного масштаба

Synology представила корпоративную систему хранения RS11626xs+, рассчитанную на работу с массивами данных петабайтного масштаба.

Устройство оснащено 22 дисковыми отсеками, а за счет подключения до восьми внешних модулей SAS RX1222sas количество накопителей можно увеличить до 118. Максимальная конфигурация обеспечивает более 2,6 ПБ пространства.

Новинка выполнена в корпусе высотой 3U для установки в стандартную 19-дюймовую стойку и получила резервные блоки питания. В основе системы — серверный процессор AMD EPYC 7303, 64 ГБ DDR4 ECC RDIMM с возможностью расширения памяти. Также предусмотрены два слота M.2 NVMe, четыре отсека для 2,5-дюймовых SSD и 16 универсальных отсеков для 3,5- или 2,5-дюймовых накопителей.

Для подключения накопителей и сетевой инфраструктуры предусмотрены два PCIe Gen4 ×16, два 10GbE RJ45, два USB 5 Гбит/с, восемь портов Mini-SAS HD и отдельный LAN-порт для внеполосного управления.

Заявленная скорость последовательного чтения достигает 10 500 МБ/с, записи — 8200 МБ/с, а производительность случайных операций 4K составляет до 895 тыс. IOPS при чтении и 234 тыс. IOPS при записи.