Компактный роутер с увеличенной дальностью Wi-Fi. Представлен новый Ubiquiti UniFi

UniFi Travel Router Long Range Edition сохранил стандарт AC1200, но получил усиленную антенную систему, два гигабитных порта и питание через USB-C

Сети и серверы

Ubiquiti представила портативный маршрутизатор UniFi Travel Router Long Range Edition, ориентированный на пользователей, которым требуется более широкая зона покрытия Wi-Fi. 

Главным отличием от обычной версии стала модернизированная антенная решётка с высоким коэффициентом усиления. Благодаря этому производитель рассчитывает заметно увеличить дальность беспроводного соединения.

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Источник изображения: Ubiquiti/ithome

При этом UniFi Travel Router Long Range Edition работает по стандарту Wi-Fi AC1200, поддерживая общую теоретическую скорость передачи данных до 1200 Мбит/с. Для проводного подключения предусмотрены два порта Gigabit Ethernet RJ45, а через USB можно организовать совместное использование сетевого подключения.

Роутер получает питание через USB-C и оснащён небольшим 1,14-дюймовым дисплеем, на котором отображается информация о состоянии устройства. 

Новинка доступна по цене $100.

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