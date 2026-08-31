Компактный роутер с увеличенной дальностью Wi-Fi. Представлен новый Ubiquiti UniFi

UniFi Travel Router Long Range Edition сохранил стандарт AC1200, но получил усиленную антенную систему, два гигабитных порта и питание через USB-C

Ubiquiti представила портативный маршрутизатор UniFi Travel Router Long Range Edition, ориентированный на пользователей, которым требуется более широкая зона покрытия Wi-Fi.

Главным отличием от обычной версии стала модернизированная антенная решётка с высоким коэффициентом усиления. Благодаря этому производитель рассчитывает заметно увеличить дальность беспроводного соединения.

При этом UniFi Travel Router Long Range Edition работает по стандарту Wi-Fi AC1200, поддерживая общую теоретическую скорость передачи данных до 1200 Мбит/с. Для проводного подключения предусмотрены два порта Gigabit Ethernet RJ45, а через USB можно организовать совместное использование сетевого подключения.

Роутер получает питание через USB-C и оснащён небольшим 1,14-дюймовым дисплеем, на котором отображается информация о состоянии устройства.

Новинка доступна по цене $100.