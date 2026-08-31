Координаты аварии за 19 секунд: в России к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено уже 14 млн автомобилей

В Минтрансе РФ сообщили, что число транспортных средств, подключенных к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС», превысило 14 миллионов. В ведомстве отметили, что кнопки SOS отечественного производства ежедневно устанавливаются на конвейерах российских автопроизводителей и на импортируемые в страну автомобили.

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Только с начала 2026 года к цифровой платформе аварийного оповещения было добавлено более 800 тысяч автомобилей. Система «ЭРА-ГЛОНАСС» была запущена в промышленную эксплуатацию 11 лет назад. За весь период функционирования она передала в экстренные службы более 620 тысяч аварийных вызовов. При этом 84% таких обращений были направлены в автоматическом режиме при тяжёлых авариях, подчеркнули в министерстве.

Благодаря связи «ЭРА-ГЛОНАСС» с региональными «Системами-112» экстренные службы получают координаты мест происшествий в среднем за 19 секунд. В Минтрансе добавили, что статистика демонстрирует эффективность «ЭРА-ГЛОНАСС» для повышения безопасности водителей и пассажиров — система способствует сокращению смертности при ДТП.