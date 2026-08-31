Xiaomi снова удивляет: представлена стирально-сушильная машина с двумя барабанами, расположенными горизонтально

Компактная Mijia Mini рассчитана на 5 кг белья, получила прямой привод, 34 программы и функцию стерилизации до 99,99%

Xiaomi открыла предварительные заказы на компактную стирально-сушильную машину Mijia Mini Dual-Tube Washer Dryer 5kg. Рекомендованная цена устройства составляет 3499 юаней, но с учётом государственной субсидии его можно приобрести за 2699 юаней.

Главная особенность модели — два независимых барабана, при этом вместимость достигает 5 кг. Полный цикл стирки и сушки занимает около 40 минут. Предусмотрен деликатный режим для шёлка при температуре 40 °C: система автоматически прекращает сушку после удаления влаги, чтобы не повредить ткань.

Машина получила двигатель с прямым приводом DD и барабан диаметром 255 мм. Система дозирования оснащена двумя резервуарами по 150 мл — одной заправки, по заявлению Xiaomi, достаточно примерно на месяц. Автоматика самостоятельно рассчитывает необходимое количество моющего средства.

Для разных типов загрязнений предусмотрено 34 специализированные программы, включая удаление пятен от молока, крови, кофе, фруктов и овощей. Также заявлена сертифицированная система защиты здоровья матери и ребёнка со стерилизацией и удалением вирусов на уровне до 99,99%.