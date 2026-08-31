Илон Маск рассказал, как сохранить жизнь на Земле ещё на миллиард лет

Илон Маск озвучил способ сохранить Землю пригодной для жизни ещё примерно на миллиард лет. По его задумке, человечеству понадобятся спутники на солнечной энергии с искусственным интеллектом, которые будут размещаться в космосе между Землёй и Солнцем и корректировать поток солнечного излучения.

Маск считает, что одного перехода от ископаемого топлива к солнечной и ветровой энергетике недостаточно. По его мнению, планете угрожают экстремальные события, способные привести к массовому вымиранию и происходящие примерно раз в 100 млн лет.

Крайне масштабные вымирания происходят примерно каждые 100 миллионов лет, и простого перехода на возобновляемые источники энергии будет недостаточно, чтобы их остановить. Потребуются космические спутники для контроля температуры и масштабные геоинженерные работы, иначе всё будет кончено. Илон Маск

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Запускать такие спутники он предлагает не с Земли, а с Луны. Для этого планируют построить электромагнитную катапульту — ускоритель, который будет выбрасывать грузы в космос без использования ракет. Низкая гравитация Луны и отсутствие атмосферы значительно облегчат подобный запуск.

Умные спутники, запущенные в точки Лагранжа Земля-Солнце с помощью масс-драйверов на Луне, смогут решить проблему глобального потепления примерно на 1 миллиард лет. Илон Маск

Маск также указал на угрозу повышения уровня моря. Согласно приведённой оценке Grok, при неблагоприятном сценарии к 2070 году регулярные наводнения могут оставить под водой около 5% территории Флориды.